Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



LT Lang&Schwarz-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

61,00 EUR +2,61% (12.05.2020, 13:28)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

63,90 CHF +1,75% (12.05.2020, 13:14)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (12.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Papier der Schweizer Beteiligungsgesellschaft habe sich in den vergangenen Wochen deutlich von seiner Korrektur im März erholen können. Damals habe die BB Biotech-Aktie zeitweise unter 40 Euro notiert. Derzeit koste sie wieder knapp 60 Euro. Unterstützt werde die BB Biotech-Aktie von starken Entwicklungen einiger Beteiligungen.In der laufenden Woche habe hier insbesondere Myokardia auf sich aufmerksam gemacht. Am Montag sei die Aktie an der Heimatbörse in New York mehr als 58% nach oben geschossen, nachdem das am weitesten fortgeschrittene Projekt Mavacamtem starke Phase-3-Daten geliefert habe. Die Myokardia-Aktie befinde sich mit einem Anteil von 2% auf Platz 13 (per 31. März 2020) des Portfolios von BB Biotech.Extrem stark laufe auch die Moderna-Aktie, mit einem Anteil von 4% auf Platz 11 im Portfolio. Das US-Unternehmen gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impstoffs. Und auch die Aktien von Vertex (Anteil 9,1%; Platz 3 im Portfolio) und CRISPR Therapeutics (Anteil 1,2%, Platz 23) würden sich extrem stark entwickeln. Das Gemeinschaftsprojekt CTX001 habe hier Anfang der Woche von der US-Zulassungsbehörde FDA den "Regenerative Medicine Advanced Therapy"-Status verliehen bekommen.Es gelte weiterhin: Anleger, die ein Einzelinvestment im Biotech-Sektor scheuen würden, seien bei BB Biotech gut aufgehoben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link