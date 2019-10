XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

55,90 EUR +0,36% (22.10.2019, 11:54)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

61,55 CHF +1,07% (22.10.2019, 11:44)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Was für ein Erfolg für das US-Biotech-Unternehmen Vertex Pharmaceuticals. Am Montag habe die Gesellschaft von der US-Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für seine Dreifachtherapie Trikafta bestehend aus VX-445, Tezacaftor und Ivacaftor zur Behandlung von zystischer Fibrose (Mukoviszidose) erhalten. Und das sogar fünf Monate früher als gedacht. Kosten solle die Therapie 311.503 USD pro Jahr, etwas mehr als die bisherigen Therapieangebote von Vertex.Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie reagiert auf die Meldung mit einem deutlichen Kurssprung. Am Dienstagmorgen lege das Papier mehr als 5% auf 167,02 Euro zu. Vertex Pharmaceuticals sei mit einem Anteil von 6,7% (per Ende September 2019) die viertgrößte Position im Portfolio von BB Biotech. Die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft könne von dem Vertex Pharmaceuticals-Erfolg aber bislang nicht profitieren."Der Aktionär" glaube, dass bei Vertex Pharmaceuticals nun die nächste Rally-Stufe gezündet werden könnte. Möglicherweise platze bereits in der kommenden Woche der Knoten, wenn das Unternehmen am 30. Oktober die Quartalszahlen vorlege, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: