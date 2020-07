SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

69,50 CHF +1,02% (28.07.2020, 12:10)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (28.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Im zweiten Quartal 2020 habe sich die Erholung der Aktienmärkte aufgrund der Lockerungen der Regulierungen (Lockdown) zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in China und den europäischen Ländern, globaler geldpolitischer Interventionen sowie der Meldungen von Fortschritten bei COVID-19-Impfstoffkandidaten deutlich positiv auf die Aktienkurse im Gesundheitssektor und somit positiv auf das Portfolio von BB Biotech ausgewirkt (Wertschriften: +1.191 (Vj.: -324) Mio. CHF). Das EPS habe sich entsprechend verbessert und sei positiv gewesen (+21,29 (Vj.: -6,06) CHF). Der innere Wert (NAV) sei zum 30.06.2020 auf 3,63 (31.03.2020: 2,45) Mrd. CHF bzw. 65,45 (31.03.2020: 44,15) CHF je Aktie gestiegen.BB Biotech habe bei der Neuausrichtung des Portfolios hin zu kleineren und mittelgroßen kapitalisierten Unternehmen in Q2 eine Beteiligung neu aufgebaut (Generation Bio Co.). Trotz der anhaltend hohen Nachfrage nach spezifischen medizinischen Gütern zur Behandlung von COVID-19 werde die Behandlung akut erkrankter Personen (z.B. an Krebs) nicht zurückgestellt werden, was keine Beeinträchtigung von Forschung und Entwicklung mit sich bringe. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: +6,94 (alt: -0,79) CHF) und 2021 (u.a. EPS: 10,40 (alt: +12,21) CHF) angepasst.Bei nahezu unveränderter Bewertung des Portfolios des Unternehmens seit der letzten Kommentierung und unter Berücksichtigung der erwarteten Dividendenausschüttung für die nächsten zwölf Monate (3,60 CHF (entspricht 3,35 Euro) je Aktie) lautet das Votum für die BB Biotech-Aktie neu "kaufen" (alt: "halten"), so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 73,00 Euro. (Analyse vom 28.07.2020)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:64,50 EUR +1,26% (28.07.2020, 12:05)