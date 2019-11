XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,55 EUR +0,25% (21.11.2019, 11:54)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

66,60 CHF +0,15% (21.11.2019, 11:50)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Nachdem das Papier der Beteiligungsgesellschaft lange Zeit eine Durststrecke habe durchmachen müssen, habe die Aktie zuletzt wieder ordentlich zulegen können. Der Grund seien starke Meldung einiger ihrer größten Beteiligungen sowie einer kleinen Beteiligung, die man erst in Q1/2019 aufgebaut habe.Es handle sich dabei um die Aktie CRISPR Therapeutics. Die Aktie habe am Dienstag 17 Prozent gewonnen, nachdem das Unternehmen positive klinische Daten zum Wirkstoff CTX001 habe vorlegen können. Davon habe auch der Partner Vertex Pharmaceuticals (mit einem Anteil von 6,7 Prozent der viertgrößte Wert im Portfolio von BB Biotech) profitiert. Die Aktie habe zuletzt ein neues Allzeithoch markiert.Einen ordentlichen Kurssprung von mehr als zehn Prozent habe am Mittwoch auch die siebtgrößte Position im Portfolio von BB Biotech hingelegt: Alnylam. Das Unternehmen habe von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Givlaari zur Behandlung von akuter hepatischer Porphyrie erhalten, einer seltenen genetischen Stoffwechselstörung.Die BB Biotech-Aktie bleibt ein Basisinvestment im Biotech-Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: