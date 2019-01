SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

67,35 CHF +1,05% (11.01.2019, 13:13)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (11.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn bei der BB Biotech-Aktie setze sich auch zum Ende dieser Woche fort. Der Wert habe zuletzt von mehreren erfreulichen Meldungen für einige große Portfolio-Unternehmen profitiert.Gespannt dürfe man nun auf die neue Portfolioaufteilung per Ende Dezember sein, die am kommenden Freitag, 18. Januar veröffentlicht werde. BB Biotech habe zuletzt bereits angekündigt, in Zukunft verstärkt auf aussichtsreiche Mid- und Small-Caps setzen zu wollen. Die BB Biotech-Aktie bleibe weiterhin ganz klar das Basisinvestment in der Biotech-Branche. Nach dem jüngsten Kursanstieg sei auch das Jahreshoch aus dem vergangenen Jahr bei 65,45 Euro nicht mehr weit entfernt. Bei anhaltend positiver Nachrichtenlage könnte dieses durchaus bald ins Visier genommen werden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,50 EUR +1,54% (11.01.2019, 13:17)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,70 EUR +1,19% (11.01.2019, 13:35)