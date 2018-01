SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

71,50 CHF -1,72% (25.01.2018, 15:04)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (25.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: Übernahmefieber in der Pharmabranche steigt weiter - AktienanalyseDas Übernahmefieber in der Pharmabranche steigt weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur BB Biotech-Aktie (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Bereits in der vergangenen Woche habe das Wall Street Journal berichtet, dass sich Celgene in Übernahmegesprächen mit Juno Therapeutics befinde. Die Akquisition sei ein logischer Schritt, nachdem sich der US-Konzern schon 2015 an dem Spezialisten für Krebsimmuntherapie beteiligt habe - für 93 Dollar je Aktie. Im Gegenzug hätten die beiden Unternehmen eine langfristige Partnerschaft zur Entwicklung von Wirkstoffen und Therapien gegen Krebs- und Autoimmunerkrankungen vereinbart. Ein Übernahmepreis in Richtung des damaligen Kaufpreises schien damit nicht unrealistisch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Am Ende seien es 87 Dollar je Aktie geworden - ein Aufschlag von nochmals gut 30 Prozent auf den ohnehin schon stark gestiegenen Kurs.Mittendrin im Übernahmekarussell sitze BB Biotech. Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft verfüge über jahrzehntelange Expertise in der Branche und habe ein Milliarden-Portfolio aufgebaut. Mit einem Anteil von 9,6 Prozent per 31. Dezember 2017 sei Celgene darin der zweitschwerste Wert - erst im Oktober vergangenen Jahres hätten die Schweizer ihre Beteiligung ausgebaut. Juno Therapeutics wiederum mache einen Anteil von 2,4 Prozent des 3,6 Mrd. Franken schweren Portfolios aus. Auch 2017 habe das Management von BB Biotech gute Arbeit geleistet: Der innere Wert des Portfolios habe ein Plus von 29,2 Prozent (in Dollar) verzeichnet und damit den Nasdaq Biotech Index um 7,5 Prozent übertroffen. Der Nettogewinn im Jahr 2017 habe bei 688 Mio. Franken gegenüber einem Vorjahresverlust von 802 Mio. Franken gelegen.Da auch die Aussichten stimmen, können Anleger weiter "long" gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:61,00 EUR -2,56% (25.01.2018, 15:04)