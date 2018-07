SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

68,05 CHF -0,80% (23.07.2018, 11:39)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).In Q2/2018 sei das Periodenergebnis auf Grund eines Nettoverlusts aus Wertschriften mit -99 Mio. Euro deutlich hinter dem Auftaktquartal und dem Vorjahresniveau zurückgeblieben. Bezüglich der Entwicklung für das Gesamtjahr zeige sich das Unternehmen unverändert zuversichtlich. Im Wesentlichen bleibe nach Erachten des Analysten die Diskussion um Preiskontrollen in den USA der bestimmende Faktor für die Entwicklung von Gesundheitsaktien. Dabei würden sich aus seiner Sicht aber auch Chancen bieten. Das Potenzial neuer Behandlungsansätze und Therapien dürfte mittel- bis langfristig als Treiber für den Sektor wirken.Angesichts der zum Großteil wieder zurückgegangenen Bewertungen und der attraktiven fundamentalen Wachstumsaussichten bestätigt Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die BB Biotech-Aktie. Das Kursziel werde bei 60 Euro belassen. (Analyse vom 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:58,60 EUR -0,09% (23.07.2018, 11:39)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:58,75 EUR +0,60% (23.07.2018, 11:53)