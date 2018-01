SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.01.2018/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q4-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) fest.Der Nettoverlust in Q4 2017 sei v.a. auf einen Verlust aus Wertschriften in einem volatilen Schlussquartal zurückzuführen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Gesamtjahr 2017 habe BB Biotech habe einen Nettogewinn i.H.v. 688 Mio. CHF verzeichnet. Für 2018 zeige sich das Management zuversichtlich und erwarte, dass der Sektor von bedeutenden Produktzulasseungen und Meilensteinen profitiere. Weininger habe seine EPS-Prognose für 2017 gesenkt und für 2018 beibehalten. Impulse für sen Sektor erwarte er durch eine zunehmende Übernahme-Aktivität.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BB Biotech-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.01.2018)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,90 EUR +0,84% (22.01.2018, 10:45)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,80 EUR +0,84% (22.01.2018, 11:00)