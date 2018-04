Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (20.04.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) von 62 auf 60 Euro.Im Auftaktquartal 2018 sei das Periodenergebnis aufgrund eines niedrigeren Nettogewinns aus Wertschriften deutlich hinter dem Vorjahresniveau zurück, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hier habe sich eine erhöhte Volatilität an den Märkten belastend ausgewirkt. Zusätzlich hätten einige Portfoliobeteiligungen Rückschläge hinnehmen müssen. Für 2018 sehe BB Biotech weiterhin ein insgesamt positives Umfeld für die Branche und erwarte bei seinen Beteiligungen wichtige Zulassungen und Meilensteine. Auch wenn die langfristigen Aussichten intakt seien, begrenze die Debatte um Medikamentenpreise das Aufwärtspotenzial.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BB Biotech-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 62 auf 60 Euro reduziert. (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:54,95 EUR -1,35% (20.04.2018, 11:39)