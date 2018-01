SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

73,15 EUR +3,47% (23.01.2018, 16:45)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.01.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die BB-Biotech-Beteiligung Celgene (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) arbeite am weiteren langfristigen Wachstum. Zuletzt habe der US-Biotechkonzern beim Krebsspezialisten Impact Biomedicines für rund 7 Mrd. USD zugeschlagen. In dieser Woche nun die nächste Transaktion: Celgene habe sich den bisherigen Kooperationspartner JUNO Therapeutics, an dem Celgene bereits einen Anteil von 9,7% besessen habe, für rund 9 Mrd. USD in bar geschnappt.Die finanziellen Möglichkeiten seien bei Celgene selbst nach den beiden Zukäufen allerdings noch nicht ausgeschöpft. Durchaus möglich, dass der US-Biotechkonzern in diesem Jahr bei einem weiteren Titel zugreifen könnte. Celgene sei gerade auf dem aktuellen Niveau ein höchst aussichtsreiches Investment, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:62,10 EUR +3,33% (23.01.2018, 16:39)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:62,40 EUR +3,23% (23.01.2018, 16:57)