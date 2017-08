ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (01.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Mit einem Nettoergebnis von 1,11 (Vj.: 1,12) Mrd. Euro in Q2 seien sowohl die Analysten-Prognose (0,99 Mrd. Euro) als auch der Marktkonsens (1,00 Mrd. Euro) übertroffen worden. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich zum 30.06.2017 leicht auf 11,1% (31.03.2017: 11,0%) verbessert und damit auf einem ausreichenden Niveau gelegen. Auffallend sei gewesen, dass trotz makroökonomischer und politischer Unwägbarkeiten die Ergebnisentwicklung in den wichtigen Segmenten Mexiko und der Türkei wieder sehr robust ausgefallen sei. Ferner habe sich das Kreditwachstum in Mexiko - im Gegensatz zum Auftaktquartal - wieder deutlich dynamischer entwickelt. Außerdem seien die Perspektiven der BBVA wegen einer weiter fortschreitenden Verbesserung der Kreditkennziffern auf Konzernebene und der hohen Kostendisziplin intakt. Die im Branchenvergleich überdurchschnittlich gute Aufwands-Ertragsstruktur der BBVA sei u.a. dem hohen Digitalisierungsgrad der Bank geschuldet, der insbesondere den zunehmenden Druck auf den Zinsüberschuss im Heimatmarkt abfedern dürfte.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BBVA-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei von 7,50 auf 9,20 Euro erhöht worden. (Analyse vom 01.08.2017)Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,75 EUR +1,36% (01.08.2017, 11:12)