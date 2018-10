Börsenplätze BAUER-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:

14,50 EUR +0,83% (12.10.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:

14,60 EUR +0,69% (15.10.2018, 10:12)



ISIN BAUER-Aktie:

DE0005168108



WKN BAUER-Aktie:

516810



Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

B5A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

BRAGF



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt BAUER über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.



Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist BAUER als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich BAUER auf hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.



BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.



Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2017 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,8 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (15.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bau- und Maschinenbaukonzerns BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BRAGF) unter die Lupe.Nach knapp 25 Jahren ende die Amtszeit von Thomas Bauer als Vorstandsvorsitzender beim Baukonzern aus Schrobenhausen. Künftig werde er als Aufsichtsratsvorsitzender bei der BAUER AG agieren. Die Familie Bauer kontrolliere rund 48% der Anteile am Unternehmen. An der Börse halte sich der Erfolg von BAUER allerdings doch stark in Grenzen. Im Juli 2006 habe das Bauunternehmen den Börsengang mit einem Emissionspreis von 16,75 Euro gefeiert. Aktuelle Notiz: 16,10 Euro.Langfristige Investoren hätten mit Ausnahme der Dividenden mit der Aktie nicht viel Geld verdienen können. Für Trader sei die Aktie jedoch ein El Dorado. Die Volatilität in dem Papier sei sehr hoch. Anfang 2017 habe das Papier bei gut 10 Euro notiert, um sich binnen eines Jahres auf Kurse von gut 30 Euro fast zu verdreifachen. Bis April 2018 sei ein Sturz auf Kurse um 18 Euro gefolgt, um danach wieder auf Kurse von 27 Euro zu klettern. Zurzeit gehe es wieder abwärts.Die Geschäftstätigkeit des Konzerns unterteile sich in drei Segmente: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau biete neben den bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führe weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen sei BAUER Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriere sich BAUER auf Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze. Die Oberbayern würden gut 11.000 Mitarbeiter beschäftigen. Im Segment Bau sei BAUER in erster Linie im Bereich Spezialtiefbau aktiv. Das Segment stehe für knapp die Hälfte des Umsatzes der Gruppe. Die Margen seien allerdings dünn und die Risiken viel zu hoch. In der Vergangenheit habe BAUER immer mal wieder auch Abschreibungen auf Projekte vornehmen müssen, die dann das gesamte Ergebnis verhagelt hätten. Zudem sei die Kapitalbindung immens.Erheblich bessere Margen würden im Maschinenbau eingefahren. Hier erreiche BAUER sogar zweistellige Renditen. Das Segment Resources erziele vernünftige Margen. Bauers Nachfolger sei Michael Stomberg. Er habe Physik studiert und sei zuletzt COO bei EagleBurgmann, einem Anbieter industrieller Dichtungstechnik, und für die Bereiche Produktion, Produktentwicklung und das Projektgeschäft verantwortlich gewesen. Die Gesellschaft sei im Besitz des Familienunternehmens Freudenberg, die immerhin einen Umsatz von fast 10 Mrd. Euro mache. Stomberg dürfte sich bei Familienunternehmen somit gut auskennen. Eine echte Expertise im traditionell schwierigen Baugeschäft könnten die Experten bei Stomberg jedoch nicht erkennen. Das müsse aber auch nicht sein.BAUER habe sich wohl sehr bewusst für einen externen Manager entschieden, der nicht direkt aus der eigenen Branche komme. Vielleicht sogar ein Vorteil: Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden es zum Beispiel begrüßen, wenn sich das Unternehmen vom Bereich Bau vollständig verabschiedet und diesen Bereich verkauft. In der Vergangenheit habe sich die Firma zu diesem Schritt nie richtig durchringen können. Grund sei das Ineinandergreifen aller drei Einheiten und die Position als Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten. Stomberg sollte die Positionierung kritisch überdenken. Die Börse würde den Schritt sicher honorieren. Dann würde nämlich ein sehr profitabler Maschinenbauer für die Baudindustrie entstehen.Auf einer Investorenkonferenz Mitte September habe das Management den Ausblick zuletzt bekräftigt. Analysten würden für dieses Jahr mit einem Überschuss von 23 Mio. Euro rechnen. Das hohe Delta zwischen EBIT und Nettoergebnis bei BAUER liege in erster Linie an einer doch üppigen Verschuldung. Per Ende Juni 2018 sei BAUER kurz- und langfristig bei Banken mit gut 720 Mio. Euro verschuldet. Es errechne sich eine Nettoverschuldung von rund 680 Mio. Euro. Pensionsverpflichtungen in Höhe von 130 Mio. Euro hätten die Experten dabei gar nicht eingerechnet. Die Verschuldung diene natürlich vor allem zur Finanzierung des Working Capitals und der künftigen Umsätze von BAUER. Ungewöhnlich sei das nicht. Nichtsdestotrotz erscheine den Experten die Verschuldung als zu hoch.Perspektivisch wolle BAUER pro Jahr um 3 bis 8% wachsen und dabei mit einer EBIT-Marge von 7 bis 9% wirtschaften. An der Börse werde BAUER lediglich mit 277 Mio. Euro kapitalisiert. Teuer sei die Aktie nicht. Einerseits profitiere die Firma von den Herausforderungen in der Welt, wie der Urbanisierung, dem wachsenden Infrastrukturbedarf, der Umwelt sowie dem Bedarf an Ressourcen wie Wasser, Öl und Gas. Andererseits sei das Unternehmen auch stark von konjunkturellen Risiken abhängig. Werde es zum Beispiel im Nahen Osten ungemütlich, wirke sich das bei BAUER durchaus aus.In der aktuellen Struktur ist BAUER für ein Investment eher ungeeignet, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Für kurzfristig orientierte Anleger biete sich bei Kursen von 16 Euro wieder eine Chance an. (Analyse vom 15.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link