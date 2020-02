Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF lege an diesem Freitag (28. Februar) seine Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2019 vor. Für das Gesamtjahr rechne der BASF-Vorstand beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit einem Rückgang von bis zu 30 Prozent. Auch der Umsatz solle leicht schrumpfen. 2018 habe das Unternehmen ein operatives Ergebnis von knapp 6,3 Milliarden Euro und Erlöse in Höhe von rund 60 Milliarden Euro ausgewiesen.Der seit fast zwei Jahren amtierende Unternehmenslenker Martin Brudermüller kremple BASF um. Ende 2018 habe er ein Sparprogramm aufgesetzt, um den Konzern durch schlankere Strukturen und einfachere Abläufe profitabler zu machen.Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research zufolge sollten sich im vierten Quartal die Auswirkungen einer anhaltenden Nachfrageschwäche bei wichtigen Kundengruppen, vor allem der Automobilindustrie, widerspiegeln. Das Geschäft mit Basischemikalien (Chemicals) dürfte unter der schleppenden Nachfrage, den niedrigen Margen und den niedrigeren Rohstoffpreisen gelitten haben.Laut Analyst David Varga vom Bankhaus Metzler werde zudem der starke Preisrückgang bei Öl und Gas vorläufig Spuren beim Gewinn von Wintershall Dea hinterlassen. Gleichzeitig dürfte das Geschäft mit Oberflächenlösungen (Surface Technologies) von höheren Platin- und insbesondere von den stark gestiegenen Palladium- und Rhodiumpreisen im vierten Quartal 2019 und ersten Quartal 2020 profitiert haben.Die Aktie von BASF habe in den vergangenen Wochen massiv korrigiert. Mit dem jüngsten Kursrückgang sei die Aktie von BASF nun auch nahe an den Stopp des "Aktionär" bei 54,50 Euro herangelaufen. Dieser sollte in jedem Fall beachtet werden. Die trägere Weltwirtschaft mache BASF wie vielen anderen Chemiekonzernen zu schaffen. Die genauen Daten würden am Freitag veröffentlicht. Insbesondere der Ausblick dürfte dabei im Fokus stehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link