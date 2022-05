Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,94 EUR -0,62% (03.05.2022, 14:59)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,96 EUR -1,00% (03.05.2022, 14:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Chemiebranche habe eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft, da viele Produkte des alltäglichen Lebens auf Erzeugnissen der Chemie-Unternehmen aufbauen würden. Der Sektor verbrauche zugleich sehr viel Energie, hauptsächlich in Form von Gas. Somit ergebe sich bei Unternehmen wie BASF ein starker Unsicherheitsfaktor, wodurch auch die Aktie unter Druck stehe.Diese Unsicherheit schmecke den Anlegern natürlich nicht und die BASF-Aktie stehe auch am heutigen Dienstag erneut unter Druck. Aus technischer Sicht stehe die aktuelle Handelswoche unter keinem guten Stern, da mit dem weiteren Kursverfall nun ein neues Verkaufssignal ausgelöst werde. Hintergrund sei, dass der Titel heute unter die Unterstützung am Jahrestief bei 47,23 Euro gefallen sei. Als nächster Support stehe das Tief aus dem Oktober 2020 bei 45,92 Euro bereit.Gleichzeitig sei die Aktie unterbewertet, wie auch die neuste Studie von der US-Bank J.P. Morgan bestätige. Die Experten hätten die Einstufung für BASF auf "overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Aktuell extremer Pessimismus biete eine attraktive Einstiegschance, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Im Falle massiver Gas-Lieferkürzungen aus Russland, die er nicht als wahrscheinlichstes Szenario sehe, rechne Udeshi mit einer bevorzugten Versorgung des Chemieriesen aufgrund seiner enormen Bedeutung für Deutschland und die EU. Fundamental sei die Aktie unterbewertet und biete laut J.P. Morgan eine attraktive Einstiegschance.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link