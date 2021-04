Mit Material von dpa-AFX



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Tochter von BASF laufe es wieder rund: Denn höhere Öl- und Gaspreise hätten dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea im ersten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem habe das Unternehmen von niedrigeren Produktionskosten und größeren Produktionsmengen profitiert. "Wir sind mit viel operativem Schwung in das Jahr 2021 gestartet", habe Unternehmenschef Mario Mehren gesagt. In den ersten drei Monaten des Jahres habe die Produktion mit 659.000 Barrel Öläquivalent pro Tag einen Rekord erreicht.Im ersten Quartal habe der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (Ebitdax) der Beteiligung des Chemiekonzerns BASF im Jahresvergleich um 47 Prozent auf 704 Millionen Euro zugelegt. Unter dem Strich habe ein auf die Dea-Gesellschafter entfallender Gewinn von 153 Millionen Euro nach einem Verlust von 90 Millionen Euro im Vorjahr gestanden. Bereinigt um Sondereffekte habe das Unternehmen einen Überschuss von 171 Millionen Euro ausgewiesen.Aufgrund der deutlich besseren Finanzlage habe das Unternehmen die Dividendenzahlung auf Stammaktien wieder aufgenommen, so Unternehmenschef Mehren. Bereits im ersten Quartal hätten die Kasseler 500 Millionen Euro an die Gesellschafter BASF und Letter One, eine Beteiligungsgesellschaft in der der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt habe, ausgeschüttet. Im zweiten Quartal solle eine Zahlung in Höhe von 100 Millionen Euro folgen.Die Jahresziele für das Gesamtjahr 2021 habe der Kasseler Konzern bestätigt. Die Produktion solle demnach im laufenden Jahr bei 620.000 bis 640.000 Barrel am Tag liegen. Wintershall plane Investitionen in Höhe von 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro. Das wären nach einem Rückgang auf rund 1,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr nochmals weniger.Wintershall Dea sei 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding GmbH und der Dea AG hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftige weltweit rund 2.500 Mitarbeiter.Eigentlich habe BASF-Konzernchef Martin Brudermüller die ehemalige Öl- und-Gas-Tochter schon im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse bringen wollen. Wintershall Dea, an der BASF noch rund 70 Prozent halte, solle nun im laufenden Jahr 2021 an die Börse gebracht werden.BASF werde morgen die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Das starke Ergebnis, das heute der Konkurrent Covestro vorgelegt habe, gebe durchaus Anlass für Optimismus. Die Aktie von BASF bleibe nach wie vor attraktiv.Anleger können beim Blue Chip auch aufgrund des attraktiven Charts weiterhin zugreifen (Stopp: 58,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2021)