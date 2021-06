Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,48 EUR -0,86% (22.06.2021, 10:53)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,42 EUR -0,41% (22.06.2021, 10:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Die beiden Eigentümer der Wintershall Dea GmbH, BASF (72,2% des Grundkapitals) und LetterOne, hätten das IPO des Öl- und Gasunternehmens erneut verschoben. Als Begründung führe BASF, die nach wie vor eine vollständige Trennung von Wintershall Dea anstrebe, an, dass sich die Erholung der Öl- und Gaspreise (Spot und am kurzen Ende der Terminkurve) noch nicht vollständig in den langfristigen Analystenschätzungen wiederfinde.Während Diermeier die "erste" Verschiebung des Wintershall Dea-IPO (von H2 2020 auf H2 2021) habe nachvollziehen können und diese als sinnvoll erachtet habe, gelte dies für die erneute Verschiebung nur eingeschränkt. In Anbetracht der Vielschichtigkeit des Ölmarktes (Peak-Nachfrage vs. Peak-Investitionen führe tendenziell zu hoher Volatilität des Ölpreises (u.a. Rohstoffhändler Castleton Commodities International: 35 bis 135 USD je Barrel in den kommenden Jahren)) sowie der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit (ESG) am Aktienmarkt bleibe es nach Erachten des Analysten ungewiss, ob sich die Bewertungen für den Öl- und Gassektor weiter erhöhen würden. Mit zumindest einem Teilbörsengang von Wintershall Dea (in H2 2021) hätte BASF nach Erachten des Analysten die Trennungsabsicht untermauert und den späteren vollständigen Exit von der Öl- und Gastochter vereinfacht. Dagegen erachte Diermeier die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (BASF-Anteil: 51%) mit Shanshan zur Produktion von Kathodenmaterialien in China für sinnvoll (China sei der größte Markt für Elektromobilität).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die BASF-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 74 Euro auf 67 Euro reduziert. (Analyse vom 22.06.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: