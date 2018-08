Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (13.08.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Weitere steile Abwärtsbewegung denkbar - ChartanalyseIm Februar dieses Jahres unterschritten die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) im Rahmen einer steilen Abwärtswelle die langfristige Aufwärtstrendlinie und bildeten damit ein mittelfristiges Verkaufssignal aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor habe der Wert noch ein neues Rekordhoch bei 98,80 EUR markiert, habe das hohe Kursniveau aber im Anschluss nicht halten können. Der im Januar begonnene Kursrutsch habe sich zunächst bis März an die Unterstützung bei 80,00 EUR fortgesetzt, die von den Bullen für eine mehrwöchige Erholung genutzt worden sei. Doch im Bereich von 90,00 EUR sei der Anstieg abgeebbt und eine weitere Verkaufswelle habe für einen Rückfall an die 80,00 EUR-Marke gesorgt. Dort habe sich eine Erholung in Form eine bearishen Flagge ausgebildet, die bereits im Juli für die Fortsetzung des Abwärtstrends gesprochen habe. Anfang August sei die Flagge nach unten verlassen und am Freitag zudem auch die 80,00 EUR-Marke durchbrochen worden.Das jüngste Verkaufssignal habe die Chancen der Aktien von BASF auf eine vorzeitige Bodenbildung zunichte gemacht. Auf Sicht der kommenden Wochen dürfte eine weitere steile Abwärtsbewegung folgen.Die Short-Szenarien: Unterhalb von 80,00 EUR dürfte die Abwärtsbewegung zunächst bis 76,00 EUR führen. Dort könnte ein Pullback an die 80,00 EUR-Marke erfolgen, ehe sich ein weiterer Einbruch bis 74,54 EUR anschließen dürfte. Auf Sicht der kommenden Wochen habe das mittelfristige Verkaufssignal jedoch Abwärtspotenzial bis an die Haltemarke bei 70,09 EUR generiert. Erst dort dürften sich die Aktien von BASF wieder nachhaltig erholen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: