BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern bekomme die Auswirkungen der Corona-Krise weiterhin zu spüren. Nach milliardenschweren Wertberichtigungen im dritten Quartal rechne BASF weiterhin mit etwas besseren Geschäften im Schlussquartal. Die erst jüngst ausgegebenen neuen Jahresziele habe das DAX-Unternehmen bestätigt. BASF habe Anfang Oktober bereits Eckdaten zum dritten Quartal und einen neuen Ausblick für das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht.Im dritten Quartal habe der Konzern wie bereits bekannt Wertberichtigungen i.H.v. 2,8 Mrd. Euro vornehmen. Deshalb habe BASF für diesen Zeitraum einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) i.H.v. 2,6 Mrd. Euro ausgewiesen. Rechne man den negativen Effekt heraus habe BASF einen operativen Gewinn von 581 Mio. Euro erzielt. Ein Jahr zuvor habe BASF noch ein bereinigtes EBIT von etwas mehr als 1 Mrd. Euro ausgewiesen. Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter sei ein Verlust i.H.v. 2,1 Mrd. Euro übrig geblieben nach einem Gewinn von 911 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei wegen der Folgen der Corona-Krise im Jahresvergleich um 5% auf 13,8 Mrd. Euro geschrumpft.Trotz der vorsichtig optimistischen Aussagen des Vorstands müssten Investoren bedenken, dass die aktuelle Lage für den Chemieriesen sehr herausfordernd sei. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien allerdings relativ gut. Daher könnten Anleger bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,5%) nach wie vor an Bord bleiben. Der Stopp sollte bei 44 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link