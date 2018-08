Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

79,54 EUR +1,94% (20.08.2018, 13:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.08.2018/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 16.08.2018 hat Vorstand Sanjeev Gandhi ein Paket von 1.500 BASF-Aktien zum Kurs von 76,78 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 115.164,97 EUR entspricht. Der Vorstand hat bereits am 22.06.2018 und 26.06.2018 Anteile erworben.Sebastian Satz, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer Analyse vom 20.08.2018 das "overweight"-Rating für das Wertpapier mit einem Kursziel von 101,00 Euro bestätigt. BASF gehöre weiterhin zu den wenigen echten werthaltigen Papieren im europäischen Chemiesektor, so der Analyst. Der Markt habe BASF nach Q2-Zahlen über die Maßen abgestraft. Jetzt sei der Titel ein Schnäppchen.Börsenplätze BASF-Aktie:79,49 EUR +2,48% (20.08.2018, 12:52)