Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,09 EUR +0,21% (20.08.2019, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

57,96 EUR -0,07% (20.08.2019, 14:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (20.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":DER AKTIONÄR nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern gründe mit sieben weiteren internationale Konzernen eine industrieübergreifende Allianz. Dazu würden u.a. die Deutsche Bank, Bosch, Novartis und SAP, aber auch Wirtschaftsprüfer und Interessenvertreter aus Regierungskreisen zählen. Das Ziel: ein Modell für die Berechnung der Wertebeiträge von Unternehmen zu entwickeln. Insbesondere die Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft sollten berücksichtigt werden.Mit dieser Kampagne liege BASF voll im Trend. Der Business Roundtable, eine Gruppe führender CEOs, habe am Montag ein ähnliches Projekt vorgestellt. Dabei sei es nicht explizit um die Werteberechnung, aber auch um die Darstellung der Unternehmen in der Gesellschaft gegangen. Zukünftig sollten diese vermehrt Wert für Arbeitnehmer, Lieferanten, Kunden und die Gemeinschaft schaffen.Doch auch der gutgemeinte Stakeholder-Ansatz könne nicht über die schlechte Performance von BASF am Aktienmarkt hinwegtäuschen und diese schon gar nicht verbessern. Vor einem Jahr habe die Aktie noch bei 80 Euro notiert - ein Viertel mehr als heute.Für investierte Anleger empfiehlt der AKTIONÄR einen Stopp bei 54,50 Euro. (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link