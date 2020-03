Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

39,995 EUR +4,15% (17.03.2020, 14:02)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

39,955 EUR +2,36% (17.03.2020, 13:48)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 66 auf 40 Euro.Der Ludwigshafener Konzern bekomme die Verwerfungen, die der globalen Konjunkturentwicklung zusetzen würden, in vollem Umfang zu spüren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz spürbarer Ergebniseinbußen halte das Management an der Politik, die Dividende jährlich zu steigern, aber fest. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei von erheblichen Unsicherheiten bezüglich der weltweiten Konjunkturentwicklung geprägt. Strauß gehe jedoch davon aus, dass das volle Ausmaß der aus der Coronavirus-Krise resultierenden finanziellen Belastungen noch nicht berücksichtigt sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt angesichts der attraktiven Dividendenrendite seine Halteempfehlung für die BASF-Aktie, reduziert aber in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für das Wertpapier von 66 auf 40 Euro. (Analyse vom 17.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der BASF SE: Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: