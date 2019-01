Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach dem verkorksten Jahr 2018 würden die BASF-Anteilseigner für das neue Börsenjahr natürlich auf Besserung hoffen. In einem erneut schwachen Marktumfeld schlage sich der Titel zumindest relativ wacker. Dies sollte auch an einem freundlichen Analystenkommentar der DZ BANK liegen.Denn deren Analyst Peter Spengler habe seine Kaufempfehlung für die Aktie erneut bestätigt. Den fairen Wert sehe er unverändert bei 74,00 Euro, was knapp 23% über dem aktuellen Kursniveau liege.Indes habe BASF mit dem Bau einer neuen Fertigungslinie für Autokatalysatoren in China begonnen. Ferner solle die Kapazität für Methansulfonsäure am Stammsitz in Ludwigshafen um 65% erhöht werden. Weltweit solle die Produktionskapazität bis Ende des Jahres 2021 auf 50.000 Tonnen pro Jahr ausgeweitet werden.Lediglich mutige, langfristig orientierte Anleger können bei der BASF-Aktie mit dem Gedanken spielen, allmählich wieder erste Positionen aufzubauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link