Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

53,54 EUR +3,04% (03.06.2020, 09:04)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,92 EUR +6,73% (02.06.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Über mehrere Monate hinweg habe die BASF-Aktie einen sehr schweren Stand gehabt. Doch seit einigen Wochen habe sich das Bild nach und nach gedreht: Die Aktie habe ausgehend vom Corona-Tief einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet und mit dem Sprung über die Marke von 49,91 Euro ein neues Kaufsignal geliefert. Nun gebe es weiteren Rückenwind.Das Analysehaus Jefferies habe den DAX-Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft. Zudem habe Analyst Laurence Alexander das Kursziel von 45 auf 66 Euro erhöht. Er erwarte, dass das Risiko neuer Ausgangssperren in der Corona-Krise weiter nachlassen dürfte. Seiner Ansicht nach werde daher das "klassische Drehbuch mit einer zyklischen Rally in der Chemiebranche" in den nächsten Quartalen nun immer wahrscheinlicher.Die Perspektiven für den Chemiekonzern würden sich allmählich weiter aufhellen. Anleger können bei der BASF-Aktie das aktuell starke Momentum nutzen und nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 41,00 Euro nachgezogen werden! (Analyse vom 03.06.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: