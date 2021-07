Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,46 EUR -0,81% (12.07.2021, 13:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).BASF habe mit den Eckdaten für das Q2 2021 die Erwartungen deutlich übertroffen. In Reaktion auf die starken Q2-Eckdaten habe der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 erneut angehoben. Während der Börsengang (und damit die Trennung) von Wintershall Dea verschoben worden sei, sei nun (Ende Juni) der Verkauf des weltweiten Pigmentgeschäfts vollzogen worden. Zudem hätten BASF und Clayton, Dublier & Rise den Verkauf von Solenis (BASF-Anteil: 49%) an Platinum Equity vereinbart. Der Unternehmenswert (100%-Basis) belaufe sich auf 5,25 Mrd. USD, wovon rund 2,5 Mrd. USD auf Nettofinanzschulden entfallen würden (impliziere Wert des Eigenkapitals (100%-Basis) von rund 2,75 Mrd. USD). Nach Berechnung des Analysten sollte BASF aus der Transaktion einen Buchgewinn realisieren. Diermeier habe seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 5,70 (alt: 4,23) Euro; berichtetes EPS 2022e: 5,19 (alt: 4,91) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die BASF-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 67 Euro auf 70 Euro erhöht. (Analyse vom 12.07.2021)