Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Im Vorfeld der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung von BASF hätten einige Aktionäre den starken Fokus des Chemieriesen auf den chinesischen Markt kritisiert. Doch angesichts der heute bekannt gegebenen Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte könnte sich die starke Position des DAX-Konzerns in China auszahlen.Denn während für zahlreiche europäische Länder Woche für Woche neue Schätzungen über historische BIP-Rückgänge über die Ticker laufen würden, wachse Chinas Wirtschaft schon wieder: Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitgeteilt habe, habe die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Damit sei die Erholung etwas stärker ausgefallen, als Experten erwartet hätten. Wegen der Corona-Pandemie habe die zweitgrößte Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt.Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 habe China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet. Unterm Strich ergebe sich damit ein Minus von 1,6 Prozent im ersten Halbjahr, wie das Statistikamt weiter mitgeteilt habe.Das Wachstum im zweiten Quartal falle für chinesische Verhältnisse noch immer zart aus. Die Wirtschaft der Volksrepublik sei im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent gewachsen. Vor dem Hintergrund der globalen Corona-Pandemie würden Analysten die neuen Wachstumszahlen dennoch als klares Zeichen der Erholung werten.Anleger können bei der Dividendenperle nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 42,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link