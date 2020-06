Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern halte heute ab 10 Uhr seine ordentliche Hauptversammlung in rein virtueller Form ab. Erwartet werde auch eine Einschätzung von CEO Martin Brudermüller zur aktuellen Lage. Die Corona-Krise habe dem weltgrößten Chemiekonzern im ersten Quartal des Jahres einen herben Gewinnrückgang beschert. Das Unternehmen habe daher auch den Ausblick für 2020 kassiert. Da Dauer und weitere Ausbreitung von Corona nicht verlässlich abschätzbar seien, würden sich aktuell keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung treffen lassen, habe es geheißen.Für das Jahr 2019 wolle der BASF-Vorstand seinen Aktionären eine Dividende von 3,30 Euro je Anteilschein vorschlagen. Damit würde die Dividende zum zehnten Mal in Folge angehoben werden. Der Gewinn 2020 werde wegen der Corona-Krise aber deutlich einbrechen. Um die stolze Dividendenserie zu halten, müsste BASF wohl einen Teil der Ausschüttung für 2020 aus den Reserven bezahlen. Es werde diesbezüglich sicherlich auch die ein oder andere Fragen geben. Deka Investment habe sogar die komplette Konzernstrategie von Vorstandschef Brudermüller in Frage gestellt.Bei der Hauptversammlung solle auch entschieden werden, ob der ehemalige BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock in den Aufsichtsrat einziehe. Es gebe auch Kritik an diesen Plänen. So habe Arne Rautenberg, Portfoliomanager von Großaktionär Union Investment, im Vorfeld der Hauptversammlung erklärt: "Wir wollen nicht, dass Herr Bock die nötigen Reformen, die Herr Brudermüller angestoßen hat, ausbremst."Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link