BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie blicke nach einem schweren Corona-Jahr optimistischer auf 2021. Die Branche erwarte ein Produktionsplus von 1,5 Prozent und einen Umsatzzuwachs von 2,5 Prozent, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt berichtet habe. Zum Jahresende sei die Nachfrage nach Chemie-Erzeugnissen weitgehend stabil geblieben, habe VCI-Präsident Christian Kullmann gesagt. "Die Stimmung in unseren Unternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich."Die neuen Corona-Beschränkungen hätten die Geschäfte wenig belastet, wenngleich die Erholung auf wackligen Füßen stehe. "Der Lockdown tut weh und ist richtig", so Kullmann. Je länger er dauere, umso schmerzhafter werde er. Auch das noch immer nicht abgewendete Szenario eines harten Brexits und neuen Zöllen sei eine Gefahr.Insbesondere die Chemiebranche habe ein schwieriges Jahr hinter sich. Die konjunktursensible Industrie, die etwa Autohersteller mit Lacken und Reifen beliefere, habe unter den Wirtschaftseinbrüchen wegen der Pandemie, globalen Handelskonflikte sowie einer schwachen Industrienachfrage in Deutschland gelitten. Auch andere Kunden wie die Textil- und Kunststoffbranche hätten sich zurückgehalten. Schwergewichte wie BASF würden mit dem Abbau Tausender Stellen reagieren.Die Unternehmen steuerten auf Sicht, so Kullmann. "Wir fahren durch den Nebel einer unsicheren Zeit." Nach dem Lockdown im Frühjahr habe es eine kräftige Erholung im Sommer gegeben, gefolgt von einem Dämpfer im Herbst. Das Vorjahresniveau bleibe aber unerreicht."Die Belastungen für unsere Mitgliedsunternehmen sind erheblich", so Kullmann. Die Beschäftigung in der Branche, die zuletzt bei 464 000 Menschen hierzulande gelegen habe, dürfte im neuen Jahr um ein Prozent sinken. Die Corona-Krise beschleunige den Strukturwandel.Eine VCI-Mitgliederumfrage zeige, dass es Zeit brauche, um die Krise zu überwinden. Nur 17 Prozent der Betriebe seien optimistisch, schon dieses Jahr das Vorkrisenniveau zu erreichen. Ein Viertel erwarte, den Rückgang bis Ende 2021 aufzuholen. Die Mehrheit der befragten Firmen glaube, die Krise frühestens 2022 überwunden zu haben.Die Perspektiven für die Chemiehersteller würden sich allmählich weiter aufhellen. Anleger könnten bei den beiden DAX-Titeln angesichts der attraktiven Charts weiterhin zugreifen.Bei BASF sollte der Stoppkurs bei 48,00 Euro belassen werden, bei Covestro kann er nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2020)