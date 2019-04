Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen BASF würden zum Wochenauftakt deutlich zulegen und damit zu den stärksten Aktien im deutschen Leitindex zählen. Vom DAX-Konzern selbst gebe es heute keinerlei bedeutenden Neuigkeiten. Dafür sorge aber eine aktuelle Meldung aus China für kräftigen Rückenwind.So habe sich im März auch die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben in China trotz des Handelsstreits mit den USA deutlich aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex sei deutlich stärker als gedacht gestiegen - um 0,9 auf 50,8 Punkte. Erwartet worden seien im Vorfeld 50,0 Zähler. Damit habe der Caixin-Index seine Erholung fortgesetzt. Zum Jahresende 2018 sei der Index erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten gefallen und im Januar noch weiter abgesackt. Bei Werten unter der 50-Punkte-Marke deute der Indikator auf einen Rückgang der Produktion hin.Darüber hinaus habe die Regierung am Wochenende bekannt gegeben, dass die Stimmung bei den großen und staatlichen Unternehmen trotz des Handelskonflikts mit den USA überraschend gut sei.Die Dividendenperle BASF bleibt attraktiv, der Stopp sollte bei 51,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link