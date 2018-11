XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.11.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Über den Trend in der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) gibt es momentan kaum etwas zu diskutieren, wie aus der Veröffentlichung "daily AKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser sei eindeutig abwärts gerichtet, was nicht zuletzt durch Notierungen unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte zum Ausdruck komme. In diesem Umfeld hätten die Verkäufer im Oktober sogar noch einmal richtig Gas gegeben und die Kurse hätten allein hier über 20% nachgegeben. Seit einigen Tagen laufe ausgehend vom Tief bei 64,33 EUR jedoch eine Erholung.AusblickIm übergeordneten Abwärtstrend hätten sich die Käufer in der BASF-Aktie eine Erholungschance erarbeitet. Im Stundenchart sei die kleine Bodenbildung in Form einer inversen SKS-Formation gut zu erkennen. Die Nackenlinie dieses Umkehrmusters sei gestern per Tagesschlusskurs durchbrochen worden, womit sich nun weitere Erholungsmöglichkeiten bis in den Bereich von ca. 70 EUR ergeben würden. Dort treffe man auf die nächste Herausforderung, mit der eine neue Entscheidung gefällt werden müsse. Im Zuge der anvisierten Erholung sollte es zudem nicht mehr nachhaltig unter 65,70 EUR gehen. Dies könnte die Bären zurück ins Spiel bringen.Börsenplätze BASF-Aktie: