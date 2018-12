Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,97 EUR +1,13% (21.12.2018, 09:57)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,96 EUR +0,35% (21.12.2018, 09:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach mehreren enttäuschenden Wochen sei es dem Wertpapier in der zu Ende gehenden Woche - bislang - zumindest einmal gelungen, im schwierigen Marktumfeld nicht wieder ein neues Jahrestief zu markieren und weiter an der Bodenbildung zu arbeiten. Ferner habe es auch eine Konzernmeldung gegeben, die Hoffnung mache.Demnach reagiere BASF auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Methansulfonsäure (MSA), die beispielsweise zur Behandlung von Metalloberflächen, als Reinigungsmittel oder auch als Katalysator diverser organischer Reaktionen benötigt werde. So solle die Produktionskapazität am Stammsitz in Ludwigshafen bis Ende des Jahres 2021 um rund zwei Drittel auf 50.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden. Wegen der starken globalen Nachfrage nach MSA erwäge BASF auch den Ausbau der Kapazitäten außerhalb Europas.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den strategisch sehr gut positionierten Chemieriesen würden weiterhin gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: