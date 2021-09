Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,98 EUR -0,03% (03.09.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,87 EUR -0,09% (03.09.2021, 09:12)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Als energieintensives Unternehmen habe BASF natürlich einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Diesen wolle der weltgrößte Chemieproduzent aber in den kommenden Jahren deutlich verringern. Daher setze der DAX-Konzern auf Strom aus Windkraft. Zu diesem Zweck sei der Kauf einer Beteiligung an dem dann größten Windpark der Welt jetzt schon abgeschlossen worden.Eigentlich habe es in der im Juni veröffentlichten Vereinbarung geheißen, dass der Deal erst im vierten Quartal fixiert werden könne. BASF erhalte von Vattenfall 49,5 Prozent am Windpark Hollandse Kust Zuid, der aktuell errichtet werde und bei Inbetriebnahme (für 2023 angepeilt) mit 1,5 Gigawatt der vermutlich größte Offshore-Windpark der Welt sein werde.BASF zahle dafür einen Kaufpreis von 300 Millionen Euro. Zusammen mit dem Beitrag, den BASF zum Bau der vielen Windanlagen beitrage, belaufe sich das gesamte des Chemieriesen auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Um diese Summe etwas zu verringern, plane BASF wiederum, eigene Anteile an Finanzinvestoren zu veräußern. Aktuell würden darüber offenbar noch die Verhandlungen laufen.Dieser Schritt mache angesichts der in den kommenden Jahren stetig steigenden CO2-Bepreisung natürlich absolut Sinn. Es bleibe dabei: Die Aussichten für BASF würden gut bleiben. Zudem locke der DAX-Titel mit einer moderaten Bewertung und einer stattlichen Dividendenrendite. Das Chartbild sehe allerdings derzeit eher wenig einladend aus. Im Falle des Bruchs der Unterstützung von 65 Euro würden weitere Verluste drohen.Ein Neueinstieg drängt sich daher vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 58,00 Euro. (Analyse vom 03.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link