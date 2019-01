Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,34 EUR -1,23% (03.01.2019, 08:26)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,72 EUR (02.01.2019)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Kommt der Bullenkonter? ChartanalyseIm Rahmen eines übergeordneten Abwärtstrendkanals brachen die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in den vergangenen Monaten unter die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 80,00 EUR ein und setzte damit die Baisse fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Insbesondere im Oktober des letzten Jahres habe ein massiver Ausverkauf belastet, der in der Spitze bis 64,33 EUR geführt habe. Nach einer Erholung, die am Widerstand bei 70,09 EUR gescheitert sei, sei der Wert in einer weiteren Verkaufswelle unter die Unterseite des Abwärtstrendkanals und die Unterstützung bei 63,00 EUR gefallen. Nach einer rasanten Talfahrt sei diese Verkaufswelle jedoch kurz vor dem Erreichen des mehrjährigen Tiefs bei 56,15 EUR gestoppt worden. Seit Mitte Dezember arbeite sich der Wert in einer moderaten Erholung an die Unterseite des Abwärtstrendkanals im Bereich von 61,24 EUR zurück.Ausblick: Sollten die Aktien von BASF jetzt wieder in den Abwärtstrendkanal eintreten, könnte dies der Erholung einen deutlichen Schub verleihen. Selbst ein vorläufiges Ende des Abwärtstrends wäre in diesem Fall möglich.Die Long-Szenarien: Springe der Wert jetzt über das Zwischenhoch bei 61,05 EUR an, wäre auch die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals überwunden. Damit hätten die Aktien Platz bis an den Widerstand bei 63,00 EUR. Sollte die Marke ebenfalls überschritten werden, könnte die Erholung bis 64,33 EUR führen. Dort könnte ein weiterer Abwärtsimpuls bis 61,05 EUR zurückführen. Ein Ausbruch über die Hürde hätte dagegen ein starkes Kaufsignal zur Folge, dem ein mittelfristiger Anstieg bis 67,63 und 70,09 EUR folgen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: