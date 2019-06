Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,90 EUR +2,70% (04.06.2019, 10:57)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Konzerns leide nach wie vor unter den Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China bzw. demnächst womöglich auch noch mit anderen Ländern. Vielleicht gelinge BASF jedoch bald aus eigener Kraft zumindest ein kleiner Befreiungsschlag. Denn der Chemiekonzern habe erste Schritte für den Verkauf seines Bauchemiegeschäfts eingeleitet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte der Verkauf der BASF SE rund 2,7 Mrd. Euro in die Kassen spülen, wenn es denn dazu komme. Zu den potenziellen Interessenten würden laut Bloomberg der US-Finanzinvestor Carlyle Group und der US-Baustoffhersteller Standard Industries gehören. Auch andere Finanzinvestoren wie Bain Capital, Cinven oder KKR kämen Insidern zufolge als Interessenten in Frage, berichte Bloomberg.Ein Deal für das Bauchemiegeschäft könnte den Kurs der BASF-Aktie womöglich etwas stützen. Solange der Chart aber noch derart angeschlagen sei, sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren und eine Bodenbildung abwarten. Wer die Dividendenpapiere bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 54,50 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:60,70 EUR +2,62% (04.06.2019, 10:42)