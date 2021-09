Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chef des Chemieriesen BASF, Martin Brudermüller, habe bereits mehrfach betont, dass die Elektromobilität für die Chemiebranche ein enorm wichtiges Wachstumsfeld werde. Daher mache der DAX-Konzern beim Ausbau seiner Aktivitäten in diesem Bereich weiter Dampf. So habe das Unternehmen nun mit dem chinesischen Partner Shanshan ein Joint Venture für Batteriematerialien in China gegründet.Hauptaufgabe des neuen Gemeinschaftsunternehmens solle die Herstellung von Batteriematerialien werden. Darüber hinaus sollten aber auch Produkte für die Unterhaltungselektronik und Energiespeicherung produziert werden. BASF-Vorstand Markus Kamieth habe betont: "Mit dieser Investition in China sind wir ideal positioniert, um den größten Batteriemarkt der Welt zu bedienen. Wir werden unsere starke Position in China nutzen, um unser Wachstum bei Batteriematerialien weltweit weiter zu beschleunigen."Die Ludwigshafener würden 51 Prozent am Joint Venture "BASF Shanshan Battery Materials" besitzen. Ningbo Shanshan Co, einer der führenden Hersteller von Kathoden-, Anoden- und Elektrolytmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, solle 49 Prozent halten. Die beiden Firmen würden planen, dass an den vier chinesischen Standorten über 1.600 Angestellte beschäftigt würden. Ziel sei es, pro Jahr knapp 90 Kilotonnen Kathodenmaterial zu produzieren.Ein Neueinstieg drängt sich daher vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 58,00 Euro. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link