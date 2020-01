Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF habe am Ende des Jahres 2019 nach einem mitunter kräftigen Auf und Ab knapp zehn Prozent höher als zu Jahresbeginn notiert. Hinzu sei eine ordentliche Dividendenrendite gekommen. "Der Aktionär" zeige auf, was für den DAX-Konzern im neuen Jahr drin sei.Blicke man auf die erwartete Ertragsentwicklung des Chemieproduzenten, so komme zunächst nicht allzu viel Optimismus auf. So dürfte der Umsatz Analystenprognosen zufolge von 62,2 auf 63,8 Milliarden Euro leicht ansteigen. Das EBITDA solle demnach von 8,5 auf 9,4 Milliarden Euro klettern.Beim Nettogewinn werde hingegen ein deutlicher Rückgang von 7,7 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro (umgerechnet 3,91 Euro je Aktie) erwartet. Dies liege neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld allerdings vor allem auch daran, dass 2019 durch die Fusion der Energietochter Wintershall mit Dea ein Buchgewinn in Milliardenhöhe angefallen sei, der das Ergebnis kräftig aufgehübscht habe.Der Börsengang des Öl- und Gasproduzenten sei für das zweite Halbjahr geplant und dürfte eines der großen Themen beim DAX-Konzern werden. Auch spannend dürfte werden, inwieweit sich die getroffenen Umstrukturierungen im Ergebnis bemerkbar machen würden.Die Voraussetzungen dafür, dass 2020 ein gutes Jahr für die BASF-Aktionäre werde, stünden nicht schlecht. Letztlich dürfte aber ganz viel davon abhängen, ob es im Handelsstreit endlich zu einer Einigung komme.Angesichts der moderaten Bewertung und den mittelfristig durchaus guten Perspektiven können Anleger bei der Dividendenperle nach wie vor zugreifen (Stopp: 54,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link