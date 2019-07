Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF streiche seine bisherige Jahresprognose zusammen. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses um bis zu 30 Prozent. Die Aktie von BASF sei nachbörslich um fünf Prozent eingeknickt. Damit würden die Jahrestiefstände wieder in bedrohliche Nähe rücken.Gesenkte Jahresziele des Chemiekonzerns BASF hätten den Kurs der Aktie am Montagabend im nachbörslichen Handel belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate seien die Papiere des DAX -Schwergewichts um fünf Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Xetra-Handels auf 59,30 Euro abgerutscht. Am US-Markt hätten im Sog der BASF-Aktie auch die Papiere des Chemieriesen Dow um 1,8 Prozent nachgegeben.BASF werde wegen der sich eintrübenden Weltkonjunktur und anhaltender Handelskonflikte pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz werde 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen, habe das Unternehmen am Montagabend in Ludwigshafen mitgeteilt. Bisher sei ein Plus von ein bis fünf Prozent angepeilt worden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie vor Sondereinflüssen werde demnach um bis zu 30 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Eigentlich sei ein Anstieg zwischen einem und zehn Prozent erwartet worden.Nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sei der Umsatz um vier Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Das EBIT vor Sondereinflüssen sei um 47 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro abgesackt. Dies liege "deutlich" unter den Erwartungen von BASF zu Jahresanfang. Die endgültigen Zahlen wolle BASF am 25. Juli vorstellen.Die Aktie von BASF sei zuletzt in Richtung des wichtigen Widerstands in Form der 200-Tage-Linie gelaufen. Mit dem jüngsten Kursrutsch habe man sich von einem Ausbruch nach oben jedoch wieder deutlich entfernt. Im Gegenteil: Nun würden die Jahrestiefststände von 2019 und 2018 bei 58,41 Euro respektive 57,35 Euro wieder in den Fokus rücken. Diese sollten verteidigt werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link