Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach einem turbulenten Jahr 2018 mit herben Kursverlusten würden die Anteilseigner von BASF nun darauf hoffen, dass 2019 ein halbwegs "normales Jahr" werde. Und gemäß der jüngsten Meldung scheine das Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung "Normalbetrieb" zu sein. Die TDI-Anlage solle wieder hochgefahren werden.Wegen der anhaltenden Wasserknappheit im Rhein habe BASF die wichtige Anlage für mehrere Wochen herunterfahren müssen. Nun solle in den nächsten zwei bis drei Wochen wieder die Produktion beginnen. Ein Sprecher des Konzerns habe erklärt: "Wir haben unsere Lagerbestände wieder ausreichend mit Rohstoffen wie Toluol aufstocken können. Wir starten jetzt schrittweise den Produktionsprozess von TDI und seiner Vorprodukte im Werk Ludwigshafen, wie es für solch eine integrierte Anlage üblich ist."Der erste wichtige Schritt in Richtung Normalbetrieb sei natürlich positiv zu werten. Das Wertpapier arbeite aktuell weiter an der Bodenbildung.