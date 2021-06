Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,95 EUR +1,03% (24.06.2021, 11:36)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,94 EUR +0,98% (24.06.2021, 11:22)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Erneute Absage des Wintershall Dea-Börsengangs überrascht alle - AktienanalyseDie Aussicht auf eine kräftige Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie hat der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ordentlich Beine gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Inzwischen habe der Aufwärtsdrang jedoch spürbar nachgelassen. Vor allem die erneute Absage des Wintershall Dea-Börsengangs habe bei Anlegern für lange Gesichter gesorgt. Eigentlich sei der Gang aufs Parkett, der wegen der Corona-Krise schon einmal verschoben worden sei, für die zweite Jahreshälfte geplant gewesen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen werde dieser aber nun erst nach 2021 angestrebt, habe der Chemiekonzern überraschend mitgeteilt.Trotz des aktuell boomenden IPO-Geschehens hätten die Marktwerte von Öl- und Gasunternehmen "noch nicht wieder die Höhe erreicht, die die Anteilseigner erwarten, um den IPO anzustoßen", habe es zur Begründung geheißen. Und auch wenn sich die Öl- und Gaspreise deutlich erholt hätten, spiegle sich das noch nicht vollständig in den langfristigen Einschätzungen von Analysten wider. Darüber hinaus hätten die Klimaschutzdiskussion und damit verbundene Verbrauchsszenarien eine Rolle gespielt.Gleichzeitig erwirtschafte Wintershall Dea mit seiner sehr soliden Geschäftsentwicklung für seine Aktionäre aber weiter einen starken Cashflow, so der Konzern. BASF halte 67 Prozent am größten deutschen Gas- und Ölkonzern, Letterone mit dem russischen Haupteigner Michail Fridman die restlichen 33 Prozent. "Strategisch strebt BASF weiterhin uneingeschränkt an, ihre Anteile an Wintershall Dea zu veräußern", so Finanzchef Hans-Ulrich Engel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: