BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Ludwigshafener Chemieproduzenten BASF habe ihren Anteilseignern im laufenden Jahr eher wenig Freude bereitet. An den vergangenen Handelstagen hätten die DAX-Titel allerdings wieder Boden gut machen können. Dadurch ergebe sich nun eine aus charttechnischer Sicht wirklich spannende Ausgangslage.Denn die BASF-Aktie habe sich nun wieder über die 60-Euro-Marke gekämpft. Nun notiere der Kurs nahezu exakt an dem seit April gültigen Abwärtstrend, an dessen Ausbruch die Papiere in den vergangenen Wochen immer wieder gescheitert seien. Sollte der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelingen, wäre der Weg nach oben zunächst frei bis zum Widerstand bei 64,19 Euro und anschließend bis 65,36 Euro.Mittelfristig würden die Chancen - vorausgesetzt es würden Störfeuer durch Donald Trump, Boris Johnson & Co ausbleiben - dann gut stehen, dass die Chemie-Titel wieder in die Regionen um die 70-Euro-Marke klettern würden.Mutige Anleger können bereits jetzt auf den Ausbruch setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Weniger spekulativ orientierte Anleger könnten hingegen noch abwarten, ob es dieses Mal tatsächlich gelinge, den Trend zu brechen. Der Stoppkurs sollte bei 54,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.