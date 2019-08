Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

57,56 EUR -1,89% (14.08.2019, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

57,49 EUR -2,29% (14.08.2019, 13:14)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemiekonzern prüfe offenbar den Verkauf seines Pigmentgeschäfts an Sun Chemical, einer Tochtergesellschaft des japanischen Chemieherstellers DIC Corp. Dies berichte zumindest die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf vertraute Personen. So hätte sich das BASF-Management dazu entschieden, bereits im Vorfeld der geplanten Auktion Gespräche mit Vertretern von Sun Chemical zu führen. Der Verkauf könnte den Ludwigshafenern rund eine Milliarde Euro in die Kassen spülen. Des Weiteren plane CEO Martin Brudermüller das Bauchemiegeschäft zu veräußern. Dies könnte weitere drei Milliarden Euro in die Kassen des deutschen Chemieriesen spülen.Vetreter von BASF und DIC hätten bislang eine Stellungnahme abgelehnt.Der Aktie habe die News jedoch keinen Aufwind geben können. Mehr als 1,2 Prozent betrage das heutige Minus. Es seien das schwache Marktumfeld und die akuten Rezessionsängste, die auf die Stimmung der Anleger drücken würden. Die Aktie versuche sich indes weiter an einer Bodenbildung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.