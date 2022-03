Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,86 EUR -5,81% (04.03.2022, 14:54)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,89 EUR -5,57% (04.03.2022, 14:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.03.2022/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Kasse klingle bei BASF und die mittel- bis langfristigen Aussichten seien relativ gut. Dennoch sei es mit der Aktie zuletzt stetig nach unten gegangen. Die Nervosität an den Märkten bleibe hoch - und darunter leiden zyklische Titel wie BASF besonders, zumal der DAX-Konzern mit der Energie-Tochter Wintershall Dea stark in Russland aktiv sei.Im operativen Geschäft mache BASF indes aber stetig Fortschritte. So investiere der Konzern nun weiter in ein Werk im malaysischen Pasir Gudang. Dort solle die Polymerproduktion bis 2023 um zehn Prozent ausgeweitet werden. Denn das Unternehmen rechne bei diesen Produkten, die etwa in den Sektoren Automotive oder Haushaltselektronik genutzt würden, bis zum Jahre 2030 mit einem Wachstum von fünf Prozent jährlich.Auch im heutigen Handel, in dem es mit nahezu allen Aktien bergab gehe, seien die BASF-Papiere unter Druck geraten. Aufgrund der derzeitigen Unsicherheit und des angeschlagenen Charts dränge sich weiterhin kein Kauf auf. Bereits investierte Anleger beachten den Stopp bei 52,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)Börsenplätze BASF-Aktie: