Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF habe die Zulassung für ein weiteres Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Revysol in Deutschland erhalten. Im Frühjahr 2021 solle das Pilzmittel Balaya gegen Getreidekrankheiten auf den Markt kommen, habe BASF am Dienstag in Ludwigshafen mitgeteilt. Es sei das dritte zugelassene Mittel mit dem Ende 2019 eingeführten Wirkstoff Revysol. BASF traue dem Fungizid ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Euro zu.Zudem plane der Bayer-Konkurrent ab Mitte der 2020er-Jahre den neu entwickelten Unkrautvernichter Luximo auf den Markt zu bringen."BASF investiert täglich zirka 2,8 Mio. Euro in Innovationen für die Landwirtschaft der Zukunft", habe BASF-Manager Michael Wagner, der Vizepräsident im Bereich Agricultural Solutions Europe North sei, gesagt. Bis 2028 werde BASF über 30 neue Produkte mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 7,5 Mrd. Euro auf den Markt bringen. Dazu würden acht Wirkstoffe sowie Traits (Pflanzeneigenschaften) und Saatgut zählen.Die BASF-Aktie könne ihre jüngst gestartete Aufholjagd auch am heutigen Dienstag fortsetzen. Der DAX-Titel steuere damit auf wichtige charttechnische Hürden zu: das Julihoch bei 54,24 Euro sowie die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde ein Kaufsignal bedeuten. BASF habe mit einigen Problemen zu kämpfen. Inzwischen sei aber vieles im Aktienkurs eingepreist.Anleger sollten deswegen bei der BASF-Aktie nach wie vor dabei bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 42,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link