Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,69 EUR +1,72% (23.11.2020, 15:33)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,58 EUR +1,61% (23.11.2020, 15:18)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie zeige sich momentan wieder von ihrer starken Seite. Nachdem der Wert einen herben Rücksetzer aufgrund der schlecht ausgefallenen Q3-Zahlen habe hinnehmen müssen, habe er innerhalb der vergangenen drei Wochen wieder um knapp 30 Prozent zulegt. Aktuell stehe das Papier an einer enorm wichtigen Marke. Das gelte es jetzt zu beachten.Schon im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Zahlen habe die BASF-Aktie Ende Oktober die untere Begrenzungslinie des Konsolidierungsdreiecks bei 52 Euro durchbrochen. Kurz nachdem das Chemieunternehmen in seine Bücher habe blicken lassen, habe der Titel ein Monatstief bei 45,92 Euro markiert.Von dort aus sei es zum Rebound gekommen und der Wert habe sich unter hohem Handelsvolumen zurück in die Dreieckformation gekämpft. An der oberen Begrenzungslinie bei etwa 57,50 Euro sei der starke Anstieg jedoch ins Stocken geraten und die Aktie schwanke seit rund zwei Wochen um diesen Widerstand.Nicht nur auf kurze Sicht könnte die Aktie neuen Aufschwung bekommen. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten DAX-Konzern würden gut bleiben.Hält die Unterstützung, können Anleger die Situation für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link