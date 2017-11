XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

94,43 EUR -0,75% (10.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

94,20 EUR -0,86% (10.11.2017, 22:25)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse der DZ BANK:Dank einer Belebung der Weltwirtschaft hat die chemische Industrie hierzulande im dritten Quartal 2017 eine hohe Nachfrage aus dem In- und Ausland verzeichnet, so auch der weltgrößte Chemiekonzern BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe jüngst die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei die Ende Juli 2017 angehobenen Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt.Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) habe von Juli bis September vor allem in Europa, aber auch in Asien und den USA eine erhöhte Nachfrage nach Chemieprodukten aus Deutschland verzeichnet. Eine starke Industriekonjunktur habe zudem auch im Inland für gute Geschäfte gesorgt. Und so habe die Chemieproduktion in Deutschland im dritten Quartal kräftig zugelegt (+1,3% ggü. Vorquartal, +2,9% ggü. Vorjahresquartal). Die Kapazitätsauslastung sei mit 85,6% zum dritten Mal in Folge auf einem überdurchschnittlichen Niveau geblieben.Mit Blick auf die konjunkturelle Lage rechne VCI-Präsident Kurt Bock, zugleich Vorstandsvorsitzender der BASF SE, damit, dass 2017 ein gutes Jahr für die chemische Industrie in Deutschland werden könne. Unter anderem dürfte die wirtschaftliche Erholung in Europa angesichts der lockeren Geldpolitik der EZB anhalten. Zusätzlich seien weitere Impulse vom privaten Konsum und dem Exportgeschäft zu erwarten. Dementsprechend rechne die Branche mehrheitlich damit, dass sich die gute Geschäftslage in den kommenden Monaten fortsetze.Mit dem breiten Produktportfolio und der globalen Aufstellung sollte BASF nach Erachten der Analysten der DZ BANK weiterhin vom günstigen Marktumfeld profitieren, zumal der Konzern Kunden aus nahezu allen Branchen beliefert. Akquisitionen wie die des globalen Polyamidgeschäfts von Solvay oder der angestrebte Erwerb des Saatgut- und Herbizidgeschäfts von Bayer würden die Positionierung aus Sicht der Analysten weiter stärken. Mögliche Risikofaktoren für die Geschäftsentwicklung von BASF sehen wir in einer Abschwächung der weltweiten Konjunktur, negativen Währungseinflüssen sowie einem stark fallenden Ölpreis, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 10.11.2017)Börsenplätze BASF-Aktie: