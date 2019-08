Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Knapp drei Jahre nach einem Explosionsunglück beim Chemieriesen BASF mit Toten und Verletzten wolle das Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz an diesem Dienstag (13:00 Uhr) ein Urteil sprechen. Das Urteil dürfte für die BASF-Aktie aber kaum Auswirkungen haben. Dabei bräuchte der DAX-Titel dringend positive Impulse. In den vergangenen Wochen und Monaten habe die BASF-Aktie massiv unter Druck gestanden. Noch Anfang 2018 habe sie bei knapp 100 Euro notiert. Jetzt koste ein Anteilschein nur noch 57,64 Euro.Aus charttechnischer Sicht sei wichtig, dass das jüngste Tief bei 55,65 Euro nicht mehr unterschritten werde. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp knapp darunter bei 54,50 Euro absichern. Ein erstes positives Signal würde erst der Sprung über die 60-Euro-Marke bringen. Ein Befreiungsschlag wäre jedoch erst der Ausbruch über die 200-Tage-Linie, die derzeit im Bereich von 64 Euro verlaufe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Hinweis:(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link