Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

89,859 EUR -1,72% (27.04.2017, 15:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.04.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen sein Kursziel für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Die Q1-Zahlen hätten die Erwartungen teilweise klar übertreffen können. Für 2017 rechne der Konzern weiterhin mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einem leichten Anstieg des EBIT. Dieser werde jetzt im oberen Bereich von bis zu 10% erwartet. Die nach wie vor konservative Guidance habe den Analysten wegen des starken Auftaktquartals überrascht. Seiner Meinung nach sei die Zurückhaltung insbesondere dadurch begründet, dass die Preise bei den Isocyanaten durch die Einführung neuer Kapazitäten in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen und sich die positiven Preiseffekte entsprechend abschwächen sollten. Ferner dürfte die künftige Strategie bei den M&A-Aktivitäten im Fokus stehen. Im Agrargeschäft dürften infolge der Fusionen/Übernahmen bei den Konkurrenten abzugebende Geschäftsbereiche für BASF interessant sein. Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 und 2018 erhöht.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hebt sein Kursziel von 96,00 auf 99,00 Euro an und bestätigt das "halten"-Votum für die BASF-Aktie. (Analyse vom 27.04.2017)