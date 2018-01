XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

97,75 EUR +0,08% (22.01.2018, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

97,84 EUR -0,16% (22.01.2018, 09:14)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (22.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Ulle Wörner, Investmentanalyst von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).In einer Ad hoc-Mitteilung habe die BASF einige vorläufige Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 vorgelegt, die über den Analysten- und den Markterwartungen gelegen hätten. Der Umsatz habe sich um 12% auf 64,5 Mrd. EUR erhöht. Das adj. EBIT habe sich um 32% auf 8,3 Mrd. EUR erhöht. Für das berichtete EBIT habe sich eine Steigerung um 36% auf 8,5 Mrd. EUR ergeben und das Nettoergebnis habe mit 6,1 Mrd. EUR sogar um 50% über dem Vorjahresniveau gelegen. Dabei habe die US-Steuerreform im Schlussquartal zu einem einmaligen positiven Steuereffekt von fast 400 Mio. EUR geführt.Wesentlicher Wachstumstreiber sei 2017 das Segment Chemicals gewesen, das aufgrund höherer Absatzmengen und Margen einen starken Ergebnisanstieg erzielt habe. Deutliche Ergebnisverbesserungen hätten auch die Bereiche Öl & Gas sowie Sonstige erzielt. Steigende Rohstoffkosten hätten in den Segmenten Performance Products und Functional Materials & Solutions zu Ergebnisrückgängen geführt. Das Agrochemiegeschäft habe sich besser entwickelt als erwartet und nahezu das Vorjahresniveau erreicht.Anfang Dezember hätten BASF und Letter One die Absicht bekannt gegeben, ihre jeweiligen Öl- und Gasgeschäfte (Wintershall bzw. DEA) in ein JV einzubringen, was zu einer Portfoliooptimierung und Synergien führen würde. Mittelfristig sei für das JV ein Börsengang vorgesehen. BASF werde zunächst einen Anteil von 67% am JV halten, worin allerdings das Wintershall-Gastransportgeschäft nicht berücksichtigt sei. Das Closing könnte in H2/2018 erfolgen.Aufgrund der guten Marktpositionierung des Unternehmens, hoher Cashflows sowie einer attraktiven Dividendenrendite von über 3% empfiehlt Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, die BASF-Aktie weiterhin zum Kauf. Das an den Mittelwert seiner Bewertungsmodelle (DCF, SOTP) angelehnte Kursziel erhöhe der Analyst von 101 EUR auf 106 EUR. Wesentliche Risiken sehe er in einer konjunkturellen Abschwächung oder einem Ölpreisrückgang. (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: