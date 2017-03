Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Q4-EBIT trifft Markterwartung - AktienanalyseDer weltgrößte Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat in Q4 2016 mit einem adjustierten EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) von 1,18 Mrd. Euro genau die Markterwartungen getroffen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen sei für das Geschäftsjahr 2016 von einem adjustierten EBIT-Rückgang ausgegangen. Der Konzern habe einen ersten konkreten Ausblick für den Konzern und die Teilsegmente für das Jahr 2017 gegeben. Der Konzern-Umsatz solle nach Unternehmensangaben um mehr als 6% und das adjustierte EBIT vor Sonderaufwand um bis zu 10% ansteigen.BASF sollte nach Erachten der Analysten der DZ BANK im Geschäftsjahr 2017 von positiven Preis- und Mengeneffekten im Öl &Gas-Segment profitieren. Sie würden höhere Öl- und Gasproduktionsmengen in Libyen, Norwegen bzw. Russland erwarten und von einer Umsatzsteigerung im Jahr 2017 gegenüber 2016 von 24% ausgehen. Im zweiten Halbjahr 2017 könnten sich durch das neue TDI-Werk nach Meinung der Analysten positive Mengen- und negative Preiseffekte ausgleichen. (Ausgabe vom 20.03.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:88,301 EUR -0,32% (22.03.2017, 14:28)