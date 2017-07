Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Konzern möchte die Digitalisierung vorantreiben und seine Innovationsfähigkeit optimieren. So solle u.a. mithilfe eines sog. Supercomputers (65. Größte Rechenanlage der Welt; größte in der chemischen Industrie) durch virtuelle Modellierungen und Simulationen die Forschung effizienter gestaltet und die Markteinführung neuer Produkte verkürzt werden. Zugleich sehe BASF auch in dem Trend zur Elektromobilität einen entscheidenden Wachstumstreiber. So wolle BASF bis zu 400 Mio. Euro in den Bau einer Produktionsanlage für Kathodenmaterialien in Europa investieren. Sie würden einen wesentlichen Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ausmachen.In diesem Zusammenhang plane BASF eine Kooperation mit Norilsk Nickel zur Versorgung mit entsprechenden Rohstoffen (Nickel und Kobalt). Im letzten Quartal sollten sich Basiseffekte bemerkbar gemacht haben, auch wenn die Volumenentwicklung nach wie vor solide ausgefallen sein sollte. Auch die Entwicklung des Automobilgeschäfts in Asien dürfte wieder positiv verlaufen sein. Schwierigkeiten würden sich dagegen weiterhin im Agrobereich abzeichnen. Im Zuge der Konsolidierung in dem Markt seien Zukäufe durch BASF vor dem Hintergrund zu erwartender kartellrechtlicher Auflagen für Wettbewerber wahrscheinlich.Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:81,43 EUR +0,38% (10.07.2017, 11:22)