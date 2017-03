XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Es sollte für BASF spannend werden! Zugreifen! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", kann man bei der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) auf jeden Fall zugreifen.Die BASF SE habe die Kostenschraube in den vergangenen Monaten stark gedreht. Man sei sehr stabil aufgestellt. Allmählich sollten nun die Chemiepreise anziehen. Zudem laufe die Konjunktur wieder. Das Öl- und Gas-Geschäft sei jetzt zwar etwas schwächer. Dass der Ölpreis bei 50 USD verharrt habe und jetzt vielleicht etwas darunter gehe, sei natürlich ein ganz großes Problem für BASF.Der Börsenexperte finde den Agrarchemie-Bereich der BASF SE ganz interessant. Letzte Woche habe es eine Ankündigung von Bayer-Monsanto gegeben, dass man sich von Aktivitäten im Wert von 2,5 Mrd. USD trennen wolle - vor allem bei Saatgut-Geschäft, wo man in den USA viel zu stark aufgestellt sei. Hier könnte BASF zugreifen. Insgesamt sollte es für BASF in den kommenden Wochen und Monaten spannend werden.Der Aktienprofi bleibe für die BASF-Aktie sehr zuversichtlich gestimmt. Die Bewertung passe und auch vom Chart her sehe es gut aus. Die BASF-Aktie dürfte über kurz oder lang das Zwischenhoch bei 91 Euro rausnehmen können. Dann würde die BASF-Aktie sicherlich in Richtung des Allzeithochs bei 97 Euro gehen.Börsenplätze BASF-Aktie: